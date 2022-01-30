رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة في مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال الاجتماع، تناولت نيفين القباج، تقريرا يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان، التي جرى إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، إذ أوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020، مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي جرى رصدها عام 2015.

خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة

أشارت الوزيرة، إلى أن ما جرى إصداره من قرارات فى إطار مكافحة الادمان والتعاطي، ساهم في خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقا لبيانات حملات الكشف المبكر التي أجريت مؤخرا، انخفضت نسب الحالات الايجابية بالجهاز الإداري بالدولة، كما انخفضت كذلك نسب الحالات الايجابية بين سائقي الحافلات المدرسية.

الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع، بأنه جرى الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان «2022- 2026»، التي من المقرر أن يجري تنظيم فعالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه الخطة.