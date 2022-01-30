رئيس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ4 سوريين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 2022، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ4 سوريين، وهم:

علاء سعيد داود، من مواليد ريف دمشق بتاريخ 3/2/1982.

عبدالهادي علي السعدي، من مواليد درعا بتاريخ 15/4/1974.

محمد غزوان مصطفى قصاص، من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1963.

عمار عزالدين أبو البن، من مواليد حمص بتاريخ 12/12/1958.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، كالتالي: