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محمود مسلم

رئيس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ4 سوريين

كتب:

الوطن
10:03 ص | الأحد 30 يناير 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 2022، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ4 سوريين، وهم:

علاء سعيد داود، من مواليد ريف دمشق بتاريخ 3/2/1982.

عبدالهادي علي السعدي، من مواليد درعا بتاريخ 15/4/1974.

محمد غزوان مصطفى قصاص، من مواليد حلب بتاريخ 1/1/1963.

عمار عزالدين أبو البن، من مواليد حمص بتاريخ 12/12/1958.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، كالتالي:

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