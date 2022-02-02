بعد إعلان «أوبك+» زيادة الإنتاج.. أسعار النفط تنخفض عقب القرار

أعلنت منظمة الـ«أوبك بلس» بقيادة روسيا، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بـ«أوبك +»، اليوم، بالموافقة على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في مارس المقبل.

وقالت مصادر بـ«أوبك بلس» في تصريحات لوكالة رويترز، إن الاجتماع الثاني سيكون في 2 مارس المقبل، لبحث حالة السوق.

خام برنت يسجل 88.94 دولار للبرميل

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا عقب الانتهاء من اجتماع أوبك بلس والاعلان عن القرارات الأخيرة له، إلا أنه عاود الانخفاض مره أخرى، ليسجل خام برنت مبلغ 88.94 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي مبلغ 87.93 دولار للبرميل.

وسيشهد سوق النفط العالمي فائضًا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا خلال 2022، خاصة وأن المعروض النفطي العالمي سيتجاوز الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام الحالي، ويرتفع إلى 1.7 مليون برميل في الربع الثاني.

تجاوز الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة

ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام خاصة في ظل انتعاش الأسواق وإنهاء الاغلاقات في غالبية الدول وهو ما يزيد من حركة الاقتصاد، وكذلك يخفف فائض المعروض في السوق إلى 1.2 مليون برميل يوميا في الربع الثالث و1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي.

وسجل النفط الخامسة برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة الماضية، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولار، لكنهما انخفضا خلال الجلستين الماضيتين. وخلال شهر يناير الماضي حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 17%، بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط.

تعمل أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، تدريجيا على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد- 19).

وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق.