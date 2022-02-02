كشف الفنان محمود عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وفاة والدة الفنانة لبنى ونس، بعد صراع مع المرض، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخت العزيزه الفنانة لبنى ونس لوفاه والدتها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم».

ويُعد فيلم «200 جنيه» أحدث مُشاركة سينمائية للفنانة لبنى ونس، إذ شاركت مع عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.