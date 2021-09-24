لبنى ونس: «مديحة» في «بالورقة والقلم» نموذج للحب المرضي للأبناء

جسدت الفنانة لبنى ونس، شخصية «مديحة»، في حكاية «بالورقة والقلم»، من مسلسل «إلا أنا»، والتي أحدثت تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الصدد تكشف «لبنى» عن رأيها في الشخصية التي تجسدها، وتوضح كيفية توعية المجتمع لهذه المشكلة.

لبنى ونس: «حب مديحة لابنها حب هدام»

كشفت الفنانة لبنى ونس عن رأيها في شخصية «مديحة»، قائلة: «شخصية مديحة مزيفة جداً، وتكونت نتيجة خلافاتها مع زوجها، ولم تستطع أن تفصل بين أنه زوج فاشل، وأب جيد، لدرجة أنها تحمله كل شئ يحدث، وأصبح حبها لابنها بشكل مرضي، وحب هدام»، لافتة إلى عدم اتخاذ الأبناء كوسيلة للضغط على آبائهم، «لا يجب أن نتخذ الأبناء كوسيلة نضغط بيها على أزواجنا، ولا يجب أن أحمل ابني كره أو حقد تجاه والده».

وأضافت لبنى ونس، في كلامها عن شخصية «مديحة» لـ «الوطن»، «شخصية مديحة من وجهة نظرها أن ابنها نجح بهذه الطريقة، وحقق إنجازات كثيرة في حياته، ولكن سلوكياته التي نشأ عليها سوف تكون السبب في هدمه مرة أخرى».

وأشارت لبنى ونس، إلى أن هذه هي رسالة المسلسل التي يجب أن تصل للمجتمع بأكمله، «هذه هي رسالة المسلسل التي يجب أن تصل للمتلقي، فلا يجب أن تكون الأم السبب في كره ابنها في والده، لأن هذا سيخلق شخصية مريضة للمجتمع»، متابعة: «لا يجب أن نكره الابن في والده، ما دام الأب يسأل على أولاده، ويصرف عليهم، وجيد في تربيتهم وتعامله معهم، لأن ما نزرعه في أبنائنا سوف نجنيه بأي شكل من الأحوال».

لبنى ونس: المسلسل يقدم رسالة غير مباشرة للجمهور

وعن كيفية توعية المجتمع لهذه المشكلة، قالت لبنى ونس: «فريق العمل يوجه هذه الرسالة بشكل غير مباشر عن طريق المسلسل، والجمهور الذي لديه قدرة عالية من الاستيعاب سوف يدرك هذه المشكلة ويتجنبها»، مضيفة: «نحن كفنانين نقدم توعية للمجتمع عن طريق الكتاب والميديا الفنية، لأننا لسنا هيئات ترشيديه، ونراعي دائماً أن تكون اختيارتنا بشكل أو بآخر في خدمة المجتمع».