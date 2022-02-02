الإعدام والسجن لـ5 أشقاء وزوجة أبيهم لقتلهم والدهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقاً، والسجن المشدد لـ3 شقيقات وزوجة والدهم، لاتهامهم بقتل والد المتهمين، بدعوى قيامه باغتصاب إحدى بناته أكثر من مرة، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدام المتهمين.

تضمن قرار المحكمة، مساء اليوم الأربعاء، معاقبة الشقيقين «صلاح وسمير» بالإعدام، ومعاقبة شقيقتهما «منجية» بالسجن المشدد 5 سنوات، وشقيقتيهما «ياسمين وهناء» بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهمة الخامسة «ونيسة»، زوجة المجني عليه، بالحبس سنتين مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق ، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

الأمن يتلقى بلاغاً بالعثور على جثة بها آثار خنق

تعود أحداث القضية لعام 2017 عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة المدعو «مسلم أ. م. خ.»، ووجود آثار خنق حول عنقه، وآثار كدمات بأنحاء الجسم. وتم تشكيل فريق بحث جنائي، شارك فيه ضباط مباحث المديرية، وضباط مباحث الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء المجني عليه، بينهم ولدان وهما «صلاح»، 35 سنة، عامل زراعي، و«سمير»، 24 سنة، فلاح، إضافة إلى 3 بنات «منجية»، 30 سنة، و«ياسمين»، 26 سنة، و«هناء»، 32 سنة، جميعهن ربات منزل، بالإضافة إلى زوجة والدهم «ونيسة ز. م.»، 49 سنة.

ادعاء اغتصاب المجني عليه إحدى بناته

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أقدموا على ارتكاب جريمة قتل والدهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى قيامه باغتصاب إحدى بناته أكثر من مرة، وأعدوا لهذا الغرض أدوية مخدرة، وأداة حديدية، وقطعة قماش، حيث قامت إحدى بنات المجني عليه بإعطائه دواء مخدرا أفقده الوعي، ثم قام الولدان بكتم أنفاسه وخنقه والتعدي عليه بأداة حادة، مما أدى إلى وفاته، ثم قاموا بالتخلص من الجثة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة ابني المجني عليه بالإعدام، والسجن المشدد والحبس لباقي المتهمين.