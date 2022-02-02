انطلاق الجلسة الختامية لمؤتمر التصوف بالبيت المحمدي بمشاركة المفتي

بدأت منذ قليل، وقائع الجلسة الختامية لمؤتمر «الطريق والصحبة في التصوف»، الذي ينظمه البيت المحمدي، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، المؤتمر، للترحيب بالحضور، والتعريف بتفاصيل الجلسات العلمية، وجوائز مسابقة الشعر.

المفتي يلقي كلمة في ختام مؤتمر التصوف

وتشمل قائمة المتحدثين في ختام مؤتمر التصوف، كلا من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز على جائزة أمير الشعراء، والشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف، والشيخ محمد عبدالسلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا.

تكريم الفائزين في مسابقة الشعر

ومن المقرر أيضا في ختام مؤتمر التصوف، تكريم الفائزين في مسابقة الشعر، وهم أحمد عبدالقادر فايد الفائز بالمركز الأول عن قصيدته «فيما يرى المسافر»، وبديع الزمان سعيد أحمد السلطان من اليمن، الفائز بالمركز الثاني، ثم يلقي الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، توصيات المؤتمر، ثم فقرات الإنشاد وختام المجلس، وتكريم الفائزين.