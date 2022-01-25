البيت المحمدي يستكمل مؤتمره بجلسة «الطريق في التصوف» غدا

يستكمل البيت المحمدي، غدًا عقب صلاة العشاء، فعاليات المؤتمر السنوي الذي ينظمه البيت المحمدي عن «الصحبة والطريق في التصوف»، إذ تدور جلسته العلمية الثانية عن «الطريق في التصوف»، يترأسها الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، متضمنة الطريق، مفهومه، أصوله، ضوابطه، أحكامه، يتحدث فيها الدكتور أنس الفقي، الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويتناول الدكتور عبدالله الوزاني الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغرب، «تعدد الطرق.. أصل ذلك وحكمته»، أما «منازل الطريق» يحاضر فيها الدكتور عرفه النادي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، و«مراسم الطريق الصوفي، التلقين- العهد- الخدمة- الحضرة»، يتحدث عنها الدكتور محمد حسن عضو المكتب الفني لأكاديمية أهل الصُّفَّة، والدكتور مصطفى عوض الأستاذ بكلية اللغة العربية، والإدعاء فى طريق التصوف، يتناولها الدكتور عطية مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

الذكرى الرابعة والعشرين لانتقال محمد زكي إبراهيم رائد التصوف

يذكر أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، احتفالًا بالذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال فضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث.

شهدت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، حضورًا مميزًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الحضور المباشر في المؤتمر، من علماء الأزهر وأساتذة مجمع اللغة العربية، إذ تناولت موضوع الصحبة في التصوف.

الجلسة الأولى من مؤتمر البيت المحمدي

وترأس الجلسة الأولى، الدكتور محمد مهنا، وتحدث فيها الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية عن مفهوم الصحبة، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق عن الصحبة بعد عصر النبوة، والدكتور يونس جوفروا أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بفرنسا عن التلقي: مفهومه وأنواعه ومراتبه، والدكتور رفعت فوزي الأستاذ بكلية دار العلوم عن طريق النبوة وطريق الولاية، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء.