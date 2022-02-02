والد الطفل «نور» المسحول يروي تفاصيل قتل ابنه: «كان رايح يتفرج على الماتش»

على الكراسي جالسون، وأمام الشاشات متفرجون، فأحداث مباراة مصر وكوت ديفوار، وركلات الترجيح، سدت الآذان، فلم يسمع أحد صرخات واستغاثات الطفل نور سيد، صاحب الـ13 عامًا، بالشارع الجديد بمنطقة عين شمس، لإنقاذه من أيدي فاقدي الرحمة، الذين انتهزوا هدوء الجميع، وسكون الشوارع، ليسحلوه، ولم يتركوه إلا جثة هامدة.

العثور على الجثة داخل المستشفى

لم يشاهد أحد «نور» أثناء حدوث الجريمة، إذ فر الجناة هاربين، وفور اكتشاف الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم.

ساعة تلو الأخرى، بدأ الشك يتلاعب في قلب أسرة الطفل «نور» بعد تأخره لعدة ساعات عن موعد عودته، وبدأت عملية البحث عنه في جميع أقسام الشرطة، وعند أصدقائه وأماكن تكرار تواجده بداخلها، ولكن دون جدوى، حتى كشفت الصدفة البحتة تواجد شقيقه داخل أحد المستشفيات ليجد جثمان شقيقه بداخل ثلاجة الموتى، وهنا كانت الصدمة الكبرى لأسرته.

والد الطفل: «نور نزل هو وأصحابه علشان يتفرج على المباراة»

سيد محمد، والد الطفل نور، يقول وعيناه تفيضان من الدمع حزنًا على نجله: «نور نزل هو وأصحابه عشان يتفرج على المباراة على المقهى اللي جنبنا، وبعد انتهاء المباراة، فوجئت بهاتفه المحمول مغلق».

وتابع: «وصلني الخبر بمقتل ابني على يد أحد اللصوص لسرقة الهاتف المحمول وسحلوه في الشارع، وماعرفناش إلا بعد أكتر من 5 ساعات بحث عنه، نور كان الكل بيحبه، وبيساعدني في شغلي، وياريتهم كان أخدوا التليفون، وسابوه يعيش، سحلوه في الشارع تحت عجلات التوك توك، أدى لإصابته بكسر في الجمجمة، كل دا علشان يسرقوه».

القصاص العادل من الجناة

وطالب والد الضحية خلال مكالمة هاتفية مع «الوطن»، بالقصاص العادل من الجناة قائلا:« زي ماقتلوا ابني وسحلوه في الشارع وتسببوا في موته، يتعدموا، ووقت الواقعة نور ماكنش عاوز يسيب التليفون، وكانوا مستمرين في الاعتداء عليه، لكي يرهبوه، ويترك الهاتف المحمول وقاموا بدفعه علي الأسفلت بعدما تم سحله ومات وقتها».