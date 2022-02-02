حبس سائق متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في الجيزة.. استدرجها بحيلة خبيثة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار بمنطقة أرض اللواء في العجوزة بمحافظة الجيزة، وكشفت التحريات والتحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من إحدى ساكنات العقار التي شهدت الواقعة، يفيد بتعرض طفلة للتحرش، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم خلال هروبه واستقلال سيارة تاكسي، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار السائق.

المتهم يستدرج الطفلة إلى العقار

وبجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة زوج مالكة السيارة «تاكسي» 44 سنة، وبضبطه اعترف أنه استدرج الطفلة بمساعدته في النداء على أحد السكان، ثم صعد خلفها، وخلع بنطاله، إلا أن الطفلة بكت وفرت على السلم، مما دفعه للهرب.

وكشفت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن واقعة مضايقة أحد الأشخاص لطفلة في الجيزة.

بلاغ بالواقعة من نجدة الطفل

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من نجدة الطفل بذات الواقعة، يتضمن حدوثها بسلم أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتسبب في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف أنه أثناء قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، شاهد الطفلة وقام باستدراجها للعقار محل الواقعة، بادعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعاني من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بمضايقتها، إلا أن الطفلة انتابتها حالة من الفزع والبكاء وهرولت على سلم العقار، ولحق بها المشكو في حقه، ثم استقل سيارته وفر هاربا.

وعقب ذلك أمكن التوصل إلى المجني عليها وتبلغ من العمر 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبسؤالها في حضور والدتها، أيدت اعترافات المشكو في حقه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق معه.