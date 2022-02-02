الداخلية تستهدف بؤرا إجرامية وعناصر شديدة الخطورة في 4 محافظات «صور»

استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة بؤر إجرامية وعناصر شديدة الخطورة بـ4 محافظات، وأكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «الجيزة - الدقهلية- سوهاج- الإسكندرية»، وجرى استهدافهم بعدة مأموريات، ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، حتى تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 29 قطعة سلاح ناري

- مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

- إصابة عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وضبط 24 عنصرا إجراميا، لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبط وإحضار بعضهم، وضبط 29 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 28 خزينة متنوعة، ضبط 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 إسطوانة هيروين – أكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كيلو جرام من مخدر الأيس – أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الأفيون – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر، مبالغ مالية، 4 دراجات نارية «بدون لوحات معدنية» – سيارة ملاكي.

اعتراف المتهمين بحيازة المواد المخدرة

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة، لترسيخ دعائم الأمن فى ربوع البلاد.