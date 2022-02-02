حساب دار الإفتاء عبر «فيس بوك»: «الرجال لا يضربون النساء»

أكدت دار الإفتاء المصرية في منشور مقتضب على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل، أن «الرجال لا يضربون النساء».

وفي منشور آخر ضمن حملة الإرشاد الأسري قالت الدار: «على الزوجين تحصين زواجهما من النكد بالابتعاد عن كثرة الانتقاد، كثرة اللوم، وكثرة الشكوى».

ضرب الزوجة الناشز

وتأتي تدوينة دار الإفتاء «الرجال لا يضربون النساء» بعدما ثار جدل خلال الأيام الماضية حول موضوع ضرب الزوجة الناشز وشروطه في ظل إعلان نائبة عن مشروع قانون لتجريم ضرب الزوجات.

مبروك عطية يدافع عن ضرب الزوجة

وأكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن ضرب الزوجة الناشز موجود في القرآن والسنة وأن له شروطا، مهاجما من وصفهم بأصحاب «الضرب الحضاري» وهو ما انتقدته الدكتورة آمنة نصير.

إسلام بحيري يهاجم الأزهر

كما شن إسلام بحيري هجوما على شيخ الأزهر عبر مداخلة في برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب في قناة «إم بي سي مصر»، وادعى «بحيري» أن كلام شيخ الأزهر عن ضرب الزوجة الناشز بشروط «غير صحيح وغير دستوري»، رغم أن شيخ الأزهر أكد في أكثر من لقاء تليفزيوني أنه ضد ضرب المرأة، وأن الضرب الموجود في القرآن موجه للزوجة الناشز وبشروط للحفاظ على الأسرة.

اتهام البحيري لشيخ الأزهر دفع الدكتور مبروك عطية، للرد على بحيري، واصفا إياه بأنه «عيل لا يفقه ألف باء في العلم، وأنه أولى بالضرب من الزوجة الناشز» بحسب تعبيره، وهو ما رد عليه إسلام البحيري في تغريدة اليوم، وجهها لبعض المشايخ، وقال: «هنيئا لكم يا مشايخ، أستمتع بصراخكم».