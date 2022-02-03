أفضل الأعمال في شهر رجب.. منها العتيرة

مع بداية شهر رجب، يتحمس الكثيرون لزيادة الطاعة والصيام وأعمال الخير استعدادا لشهر رمضان الذي يفصله عن رجب شهر شعبان فقط، وهناك من يغفل عنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سألت «الوطن» الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، عن فضل صيام شهر رجب وماهي السنن المستحبه فيه وأفضل الدعاء في شهر رجب.

شهر رجب

وقال الأطرش، إن شهر رجب أحد أشهر الله الحرم، وهو شهر للبركة والمغفرة ومضاعفة الأجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رجب دعا الله قائلا: «اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ وشعبان، وبلغنا شهر رمضان».

وعن أحب الأعمال في شهر رجب أضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: «يستحب في شهر رجب الإكثار من الصيام والصدقات والعمرة، كما يستحب الدعاء طيلة الشهر وبخاصة في الليلة الأولى منه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر».

صيام شهر رجب

وأَكد أنه جاء في السنة النبوية عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»، فاستدلوا من هذا الحديث على استحباب صيام رجب، فكما أن صيام شعبان مستحب فكذلك صيامه.

أحب الأعمال في شهر رجب

وأشار إلى أنه من أحب الأعمال في شهر رجب أن بعض العلماء، كالإمام الشافعي رحمه الله استحب التقرب إلى الله بالذبح من بهيمة الأنعام في شهر رجب، وهو ما يسمى بالعتيرة، واستدل بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية.

أفضل دعاء في شهر رجب

وعن فضل الدعاء في شهر رجب وأفضل الدعاء في شهر رجب، والدعاء، أوضح أن يقول المسلم: «اللهم إني أسألك بأنك ملك، وأنك على كل شيء مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك الى الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك محمد والائمة من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم انجح طلبتي، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله عزوجل»، و«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش».