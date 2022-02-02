أسعار العمرة 2022 ورابط حجز الرحلات إلكترونيا.. تزامنا مع شهر رجب

خلال الساعات القليلة الماضية، ازداد بحث المصريين عن أسعار العمرة 2022، بالتزامن مع بداية شهر رجب، أملا في حجز رحلة عمرة في تلك الأيام المباركة، استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، كما أن يبحثون عن رابط البوابة المصرية للعمرة، حتى يستطيعون حجز رحلة عمرة من خلاله.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه متابعيها وقراءها، نرصد من خلال هذا التقرير، أسعار العمرة 2022، وتفاصيل التقديم عليها من خلال بوابة العمرة المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار العمرة 2022

عن أسعار العمرة 2022، كانت غرفة السياحة أعلنت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل أسعار العمرة 2022، التي من المتوقع أن تبدأ هذا العام من 28 ألف جنيه، وتصل إلى 40 ألفا، ويجر تحديد أسعار العمرة وفق البرامج المختلفة التي يتم الحجز بها، التي تصل حتى خدمة 5 نجوم، مشيرة إلى أن البرامج هذا العام تشهد ارتفاع في الأسعار الخاصة برحلات العمرة.

رابط حجز رحلات العمرة 2022

يتساءل العديد من المواطنين، عن كيفية حجز رحلات العمرة المختلفة لهذا العام، إذ تقدم بوابة العمرة المصرية العديد من الخدمات المختلفة للراغبين في حجز رحلات العمرة، ويمكن اتباع عدد من الخطوات لحجز الرحلات كالتالي:

- يقوم الراغبين في حجز رحلات العمرة بلدخول على بوابة العمرة المصرية من هنـــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغبي في حجز رحلة العمرة إدخال رقم الموبايل الخاص به في لخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال عدد من البيانات الخاصة بالرغب في حجز رحلة العمرة.

الخدمات التي تقدمها بوابة العمرة المصرية

تقدم بوابة العمرة المصرية عدد من الخدمات المختلفة والتي يمكن إجراءها إلكترونيا، وتتمثل في الآتي «استعلام عن حالة الحجز، رحلاتي، بيانات السفر، بياناتي، الشركات المعتمدة، الشكاوى، الفتاوى، المناسيك، محاضرات لايفة».