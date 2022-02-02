«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة تعرض محافظة القاهرة لزلزال منذ قليل

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حقيقة تعرض محافظة القاهرة لزلزال منذ دقائق قليلة، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي زلازل محسوسة في مصر اليوم، مشدداً على جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل لم ترصد أي زلازل اليوم في مصر على الإطلاق، مؤكداً أن المعهد حريص على متابعة حدوث أي زلازل في أي وقت.