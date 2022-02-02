رئيس التحرير

محمود مسلم

«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة تعرض محافظة القاهرة لزلزال منذ قليل

كتب:

كريم روماني
11:40 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
جاد القاضي

جاد القاضي

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حقيقة تعرض محافظة القاهرة لزلزال منذ دقائق قليلة، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي زلازل محسوسة في مصر اليوم، مشدداً على جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل لم ترصد أي زلازل اليوم في مصر على الإطلاق، مؤكداً أن المعهد حريص على متابعة حدوث أي زلازل في أي وقت.

اقرأ المزيد:

البحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل.. ولا يمكن لأحد توقع حدوث الهزات الأرضية

معهد البحوث الفلكية: غرة شهر رجب توافق يوم الأربعاء 2-2-2022

البحوث الفلكية: نتوقع حدوث زلزال في المتوسط قريبا.. قد تتأثر به مصر

«البحوث الفلكية»: 4500 مليار سنة متبقية من عمر الكون