البحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل.. ولا يمكن لأحد توقع حدوث الهزات الأرضية

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عدم دخول مصر حزام الزلازل حتى الآن، ولكن بالرغم من ذلك لدينا أماكن بها نشاط زلزالي مثل المنطقة التي سجلنا بها نشاط زلزال أمس، والتي تمتد من شرق بني سويف وحتى خليج السويس.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»: «جيولوجيًا تعد منطقة الجلالة القبلية، إحدى المناطق التي يوجد بها نشاط زلزالي، وأول أمس كان يوجد هزة أرضية بمنطقة شمال دمياط بالبحر المتوسط، كما يوجد جزء تركيبي في شرق البحر المتوسط، من غرب تركيا لقبرص وكريت وجنوب اليونان، فهذا النشاط الزلزالي هو ناتج عن التقاء القارتين الأفريقية بالأوروبية».

عدم وجود أي تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم

وأضاف «القاضي»، أنّ توقعات حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط ما هي إلا «هبدة»، مشددا على عدم وجود أي تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه إذا حدث زلزال كبير شرق البحر المتوسط من الممكن أن يكون تبعات موجات تسونامي: «الإسكندرية تعرضت من حوالي 700 سنة لموجة تسونامي»، ولذلك يجري العمل على الحد من أضرار هذه الكوارث إذا حدثت بالفعل.

الأرض كروية أم مسطحة؟

ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الشائعات التي تتردد حول أن الأرض مسطحة وليست كروية، قائلًا: «كل برامج الفضاء صورت الأرض من الخارج وهي كروية.. كل الكلام ده هبد وليس له محل من الإعراب»، موضحًا أنه حتى الآن لم يثبت بالأدلة وجود أي كائنات خارج كوكب الأرض، وما يدور حول ذلك ما هو إلا خيال علمي.