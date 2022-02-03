إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن مدن خليج العقبة تشهد اضطرابات في الأحوال الجوية صاحبها ارتفاع بالأمواج وزيادة بسرعة الرياح، مشيرا إلى أن باقي مدن المحافظة الأحوال الجوية تنعم باستقرار في حالة الطقس، لافتا إلى أن الشمس ساطعة في كل المدن، ولم تسقط أي أمطار.

في سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها صباح اليوم، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء فجر اليوم الخميس.

ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

وقال اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ «الوطن»، إن الأحوال الجوية السيئة دفعت الهيئة إلى اتخاذ قرار إغلاق ميناء نويبع البحري أمام حركة السفر والوصول، حيث بلغت شدة الرياح من 20 إلى 25 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية، أما الضغط الجوي فقد بلغ 1009.

وأضاف رئيس هيئة الموانئ أن حالة البحر مضطربة جدا، مما ترتب عليه ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 امتار، منوها بأنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على حفاظا على سلامة الجميع.

توقف حركة الملاحة بين نويبع والعقبة

ونوه عبد الرحيم بأنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية، لمنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وقال إن حركة الملاحة بين مينائي نويبع البحري والعقبة الأردني، توقفت لحين تحسن الأحوال الجوية.