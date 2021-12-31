عاجل.. إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء أمس الخميس في تمام الساعة 23:45 نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر والرؤية 8 كم وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد بالموانئ التابعة للهيئة

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أعلنت رفع درجة الاستعداد التابعة للهيئة تحسباً للتغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض بعض المحافظات لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ التابعة للهيئة وتفعيل دور غرفة عمليات الموانئ ورفع درجة استعداد مركز العمليات الرئيسي بالهيئة ومتابعة الخريطة المناخية أولا بأول.

وأكد عبد الرحيم، في بيان له، رفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة البحرية والتنبيه علي مديري الموانئ بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بوقف أو استئناف حركة الملاحة بعد التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة الخريطة المناخية حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.