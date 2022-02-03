علي الطيب في الذكرى الأولى لوفاة والده: من يومها وأنا تايه (صورة)

حرص الفنان علي الطيب، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والده، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 فبراير من العام الماضي، معبرًا عن تأثره الشديد بوفاته، كاشفا عن الساعات الأخيرة في حياته، مشيرًا أنه أصبح ينام على أمل أن يراه.

علي الطيب عن والده: عمرك ما غبت عني لحظة

نشر علي الطيب صورة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا عليها: «3 فبرايرالذكرى الأولى لوفاة والدي الحبيب، عليه رحمة الله.. عدت سنة وإحساسي مبيتغيرش، كأنك لسه متوفي إمبارح، فاكر اليوم ده بكل تفاصيله الصعبة عليه، وأنا بحاول أستوعب الخبر من أمي، وبغسلك ومش مصدق، وبدفنك وحاسس أني بحلم».

وتابع: «عمرك ما غبت عن بالي لحظة، وروحي مرتبطة بيك وبكل تفاصيلك يا حاج، وعقلي رافض إنه يأكدلي وفاتك، وبحلم بيك دايما، وأنت بتصحيني من النوم وبسمع صوتك، وأصحى على أمل أشوفك، وأتفاجئ إني بحلم، وأحاول أرجع أنام تاني يمكن أكمل الحلم وأشوفك، ومبيحصلش، وبفضل أترحم عليك وأدعيلك».

من يوم وفاتك وأنا تايه

أضاف علي الطيب: «والله يا حاج من يوم وفاتك وأنا تايه، أنت كنت الأمان والدفا والضهر والسند لينا كلنا، الله يرحمك ويغفر لك ويحسن إليك، وربنا يقدرني أنا وأختي، ونكون الخلف الصالح ليك.. اللهمّ ارزق أبي بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً».

وطالب الفنان الشاب جمهوره بالدعاء لوالده: «فضلا وليس أمرا، أسألكم الدعاء لوالدي الحاج: محمد علي محمود، وقراءة الفاتحة على روحه الطيبة، وربنا يرحم أمواتنا جميعا، و يبارك في أهلكم ويكسبكم رضاهم، لأن إحنا من غيرهم، ومن غير دعواتهم ولا حاجة».