فيلم تسجيلي لـ«المحجوب» قبل رحيله: السيسي بيحب مصر زي حب أب لابنه

عرض الإعلامي شريف عامر، فيلمًا تسجيليًا عن اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إذ يستعرض الفيلم التسجيلي، حب واحترام أهالي الإسكندرية للراحل، ودعوات منهم له بالصحة والعافية، كون الفيلم التسجيلي تم تسجيله قبل وفاة المحجوب، وذلك خلال برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر».

السيسي لديه رؤية للنهوض بمصر

وقال «المحجوب»، خلال الفيلم، إن السياسات التي كانت متبعة على مدار العقود السابقة في مصر جعلت الدولة تنعزل عن العالم، وحتى تعود الدولة لقوتها من جديد يجب أن يعمل الجميع مثلما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، إذ أن السيسي لديه رؤية للنهوض بمصر ويريد أن يعود بها لقوتها، «السيسي بيحب مصر من جواه زي ما الواحد بيحب ابنه».

على الرئيس السيسي أن يستمر في خطته التنموية

وأشاد اللواء عبد السلام المحجوب، خلال التقرير، بأداء وإنجازات ومشروعات الرئيس السيسي، إذ قال إن من يقوم ببناء منزل يستغرق وقتا، لذلك فإن بناء الدولة يستغرق وقتًا طويلًا، وعلى الرئيس السيسي أن يستمر في خطته التنموية «الرئيس السيسي صعبان عليا لأنه عايز الناس تشتغل بنفس معدله، والرئيس مؤمن بقدرات البلد والمصريين».

الإعلام بدأ يقوم بدوره في توعية المواطنين بقضاياهم

وخلال الفيلم التسجيلي، تطرق المحجوب، للحديث عن «منظمة هيومن ووتش» إذ وصفها بالمنظمة المسيرة، وعلينا كمصريين تجاهلها «بقول الكلام ده كرجل مخابرات»، كما ذكر أن الإعلام بدأ يقوم بدوره في توعية المواطنين بقضاياهم، معولا على أهمية أن تشارك القوى الناعمة كالفن في توعية المواطنين، فالخوف ليس من الحرية ولكن من استغلالها الخاطئ.

نفسي الناس تقول عليا إني أديت واجبي لبلدي

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أن أفضل مرحلة في حياته العملية كانت فترة عمله بالمخابرات، «أنا راجل كبرت ولما تنتهي حياتي هروح وأنا سعيد، وهغادر وأنا مطمن على ولادي وأحفادي اللي بعتبرهم مكافأة نهاية الخدمة ليا، ونفسي الناس تقول عليا إني أديت واجبي لبلدي».