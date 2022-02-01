السيسي يوجه بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لتناول «متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه في هذا الإطار، بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها، في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.

السيسي يوجه بإتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين

ووجه الرئيس، بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة، لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة، واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

كما وجه الرئيس، بتوفير كل سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية، ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع، خاصةً في الدول الأفريقية.

ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية لتسجل 32.3 مليار دولار

وذكر المتحدث الرسمي، أن نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

كما جرى استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، إذ شهد عام 2021، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.