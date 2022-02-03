تشييع جثمان النائبة السابقة بسنت فهمي من مسجدها بالعاشر من رمضان

شيع العشرات من أقارب وأصدقاء الدكتور بسنت فهمي، عضو مجلس النواب السابقة، جثمانها، بعد صلاة الظهر، من مسجد العاشر من رمضان «مسجد الشريفة بسنت أحمد فهمي»، وحرص العشرات على المشاركة في مشهد وداع النائبة السابقة قبل توجهها لمثواها الأخير.

وفاة بسنت فهمي

وتوفت أمس الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب السابقة، الخبيرة الاقتصادية، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي.

صراع مع كورونا

وكشفت أسرتها في تصريحات لـ«الوطن» أن النائبة السابقة قد خاضت رحلة علاج مع فيروس كورونا استمرت لأسابيع، لكن تدهورت حالتها الصحية، وتوفت داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وأوضحت الأسرة أن جنازة بسنت فهمي سوف تشيع بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجدها بمدينة العاشر من رمضان، وهو المسجد الذي حمل اسمها «مسجد الشريفة بسنت أحمد فهمي».

من هي بسنت فهمى

وتتمتع بسنت فهمي برحلة اقتصادية طويلة في العديد من القطاعات المالية والمصرفية، حيث عملت في القطاع المصرفي لأكثر من 40 عاما، كما تقلدت عدة مناصب في عدد من البنوك العالمية، وعينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجلس النواب السابق ضمن النواب المعينين يناير 2016.