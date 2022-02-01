«ميتا» تبيع مشروع عملتها المشفرة في صفقة بقيمة 182 مليون دولار

كشفت شركة «ميتا»، عن قيام شركة «ديم»، المملوكة لها، ببيع المشروع الخاص بإصدار عملة مشفرة إلى بنك «سيلفرغيت»، من خلال صفقة تبلغ قيمتها 182 مليون دولار، مقابل التنازل عن البنية التحتية للتطوير والنشر والعمليات وأدوات لتشغيل شبكة دفع قائمة على blockchain مصممة لتسهيل المدفوعات للتجارة والتحويلات عبر الحدود، وفقاً لـ«فوربس».

شركة «ديم».. ليبرا سابقاً

وكانت ديم عبارة عن نظام دفع مستقر قائم على blockchain، تم اقتراحه بواسطة شركة ميتا عام 2019، وكانت تسمى ليبرا، وكان هناك خطة لإصدار عملة خاصة يتم تنفيذها كعملة مشفرة مدعومة بالدولار الأميركي، لكن المشروع واجه معارضة كبيرة من المشرعين والمنظمين القلقين من أنه يمكن أن يمنح شركة ميتا التحكم في نظام المال وانتهاك خصوصية المستخدمين.

182 مليون دولار القيمة الاجمالية للصفقة

وأوضح بنك «سيلفرغيت»، في بيان له، أنه بموجب الصفقة، سيصدر البنك 1.2 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة A إلى ديم إلى جانب دفع 50 مليون دولار نقدًا، وبناءً على سعر الإغلاق في 31 يناير/كانون الثاني 2022، فإن القيمة الإجمالية للصفقة هي 182 مليون دولار.

30 مليون دولار تكاليف إضافية

ويتوقع بنك «سيلفرغيت»، أن يتكبد أيضاً ما يقرب من 30 مليون دولار أميركي، من التكاليف الإضافية في عام 2022، كجزء من دمج الأصول التي تم الاستحواذ عليها من خلال الصفقة.

ميتا تختبر مشروع Novi

وفي الوقت الحالي، تقوم شركة ميتا باختبار مشروع Novi، في غواتيمالا والولايات المتحدة باستخدام عملة Pax Dollar المستقرة، بينما تستمر في مواجهة معارضة من مجموعة من المشرعين الأميركيين الذين يقولون إنه لا يمكن الوثوق بالشركة في إدارة العملة المشفرة.

المنظمون لا يثقون في فيسبوك

وأوضح «روب إندرل»، محلل بمجموعة «إندرل»، إن فكرة قيام فيسبوك بإصدار عملة مشفرة، لم تلق ترحيب من المنظمين، مشيراً إلى أنهم لا يثقون في فيسبوك.