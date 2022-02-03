اكتشاف قياسي للغاز الخام في الإمارات.. تريليونا قدم مكعب على سواحل أبوظبي

أعلنت شركة النفط الإماراتية أدنوك اليوم، اكتشاف غاز قبالة سواحل أبوظبي في منطقة بحرية، بكمية تقدّر بنحو تريليوني برميل، وهو الاكتشاف الأول ضمن امتيازات التنقيب البحري في الإمارة، مشيرة في بيان عنها، إلى أنّ النتائج المؤقتة لأول بئر استكشاف في امتياز بلوك 2، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، تشير إلى وجود نحو 1.5 إلى تريليوني قدم مكعب من الغاز الخام.

الشراكات الاستراتيجية أساس الاكتشاف والتطوير

وبحسب وكالة «رويترز»، حصل تحالف تقوده شركة إيني الإيطالية وشركة «بس تي تي إي بي»، على حقوق التنقيب في منطقة «بلوك 2» في 2019، كجزء من جولة العطاءات التنافسية الأولى لشركة أدنوك الإماراتية.

من جانبه، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنّ اكتشاف موارد الغاز الطبيعي المادية في المنطقة البحرية 2، يؤكد كيف أنّ نهج شركة أدنوك في الشراكات الاستراتيجية، ساعد على تسريع استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة في أبوظبي.

احتياطي ضخم من الغاز في الإمارات

يذكر أنّ الإمارات لديها أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم، ويقدر الخبراء كميات الغاز التقليدي فيها بنحو 273 تريليون قدم، بينما يقدر الغاز غير التقليدي بنحو 160 تريليون قدم، لكن البلاد تستورد أغلب احتياجاتها.

وقررت الإمارات قبل أشهر، أنّ الصناعات الخاصة بالغاز والنفط يجب أن تنفذ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار امريكي، ضمن خطة طموحة تنتهي بعد 8 سنوات، في إطار توفير الطلب الزائد، بالتوازي مع عملية الاعتماد على الطاقة النظيفة.