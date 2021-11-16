إيني الإيطالية تطلق قصة صوتية للتوعية بخطورة التغيرات المناخية

أطلقت شركة سنام، الرائدة في أعمال البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وإحدى شركات شركة إيني الإيطالية، أول قصة صوتية عن تغير المناخ، في محاولة هي الأولى من نوعها في إيطاليا، للتوعية بخطورة ظاهرة تغير المناخ وتبعاتها.

قصة خيالية صوتية بعنوان زيرو.. سر الماء

وكشفت شركة سنام أن القصة الخيالية الصوتية، زيرو.. سر الماء، سيتم بثها عبر المنصات الصوتية التالية: سبوتيفاي، سبريكر، جوجول بودكاست، وآبل بودكاست وعلى موقعها الرسمي snam.it، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتعتبر القصة هي الأولى من نوعها التي تصدر عن شركة إيطالية، مستوحاه من قصة تحمل نفس الاسم لكتاب الأطفال الذي ألفه ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام، ونشره سالاني.

القصة تتمحور حول تغير المناخ والابتكار

وتتكون القصة من ثلاث فصول، تسردها كريستيانا كابوتوندي وكتبتها إيول ماسوتشي، وتستهدف الأطفال والآباء، وتتمحور حول مواضيع التغيرات المناخية والاستدامة البيئية والابتكار العلمي والتكنولوجي.

وتهدف القصة التي أطلقت في نفس الشهر الذي عقدت فيه قمة الأمم المتحدة الـ 26 للمناخ، إلى رفع الوعي العام حول تحول الطاقة والفوائد البيئية للهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه ذات المصادر المتجددة، وتشجيع دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب والأطفال، وخاصة بين الفتيات.

ومن المقرر أن تصدر القصة الخيالية الصوتية، التي انتجتها سنام سيرين ريكوردس بواسطة فيرجينيا فالسيكي، وبالتعاون مع دوينج آرت، باللغة الإنجليزية أواخر الشهر الجاري.

وكانت 200 دولة من دول العالم قد بحث في قمة الأمم المتحدة ال 26 للمناخ، خفض انبعاثات الكربون التي تُسبب الاحتباس الحراري، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود البترولي، واللجوء للطاقة البديلة.