عاجل.. خروج الطفل ريان من البئر ونقله إلى المستشفى

أخيرا وبعد نحو 5 أيام، تمكّنت السُلطات المغربية، منذ قليل، من إنقاذ الطفل ريان، إذ جرى خروج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وعمقها 62 مترًا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهي الواقعة التي أثارت اهتمام الوطن العربي والعالم.

وحسب وسائل إعلام مغربية، نُقل الطفل إلى أحد المستشفيات لتلقي إسعافات عاجلة، بعدما دفعت السلطات بطائرة إسعاف هليكوبتر مكلفة من الملك محمد السادس العاهل المغربي، وصلت صباح أمس، إلى موقع الحادث، للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وكانت سلطات الوقاية المدنية بدأت عصر أمس، أعمال الحفر اليدوي، وأبعدت الجرافات لتجنب أي انهيارات أرضية لإنقاذ حياة الطفل ريان، كما تأكد منذ قليل أن الطفل حي وجرى إدخال الطعام له.

وجهة ريان المقبلة بعد خروجه من البئر

وكانت مصادر عدة أكدت لـ«الوطن» أن الطفل ريان سينقل عبر طائرة تابعة للدرك الملكي إلى مستشفى تطوان ليتلقى بعض الرعاية الصحية الأولية، ثم ربما ينقل لاحقا إلى مستشفى بالعاصمة الرباط.

وأكدت مصادر أن الطفل ريان من التشخيص الطبي الأولي تبين أنه يعاني من كدمات في الرأس وكسور على مستوى الرقبة والعمود الفقري.

هتافات «الله أكبر» تصاحب خروج الطفل ريان

وأعاق عملية الإنقاذ وجود صخرة في طريق الحفر نحو البئر، وجرى التعامل معها بهدوء لتجنب انهيار التربة وتضرر الطفل ريان.

وخلال لحظات إنقاذ الطفل، علت صيحات «الله أكبر» وامتزجت بفرحة الأهالي الذين توافدوا من عدة مناطق انتظارا لخروج الطفل ريان.

تفاصيل سقوط الطفل ريان في البئر

كان الطفل المغربي ريان سقط في البئر التي يمتلكها والده، وتبين أنه سقط داخل البئر على عُمق يبلغ 32 مترا من إجمالي 62 مترا هي عمق البئر، وجرى التأكد من وجوده داخل البئر عبر إدخال إحدى الكاميرات؛ ليتبين أن الطفل لايزال على قيد الحياة، وإن كانت لحقت به بعض الإصابات في الرأس الطفيفة.

وقال «خالد» والد الطفل ريان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان يقوم بإصلاح البئر التي يمتلكها، وذهب لصلاة العصر ثم عاد ليجد ابنه قد اختفى، فبحث عنه في أكثر من مكانٍ لكن لم يجده فشك في أنه سقط داخل البئر.

والد الطفل يروى شهادته عن الحادث

وأضاف والد الطفل ريان، أنّه أبلغ السلطات المحلية، التي تحركت على الفور لإنقاذ الطفل، حيث أُدخلت كاميرا، وتبين أنّه على قيد الحياة، لكن محاولات دخول عناصر الدفاع المدني إلى البئر فشلت، نظرا لضيقها، وأمام فشل محاولات الدخول إلى البئر لإنقاذ الطفل، لجأت السلطات المغربية إلى استخدام معدات للقيام بأعمال حفر أفقي حول البئر، لإنقاذ الطفل.

وعقب الواقعة، تحوّلت منصّات التواصل الاجتماعي إلى منصات للدعاء للطفل ريان ومتابعة أخبار إنقاذه، واستذكر كثيرون قصة إلقاء سيدنا يوسف في البئر، حتى أن والده قال إن «الله الذي أنقذ سيدنا يوسف من البئر قادر على أن ينجي طفله».