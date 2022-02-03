طرح كراسة الشروط الخاصة لمبادرة التمويل العقاري سكن مصر الجمعة أو السبت

قال المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن كراسة الشروط الخاص بالوحدات السكنية لمبادرة التمويل العقاري الخاصة بشقق «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة» سوف يتم طرحها خلال إعلان رسمي يوم الجمعة أو السبت.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كراسة الشروط سوف تحتوي علي كل ما يتعلق بالحجز سواء كان الشروط وطريقة الحجز والأسعار والمساحات الخاصة بالوحدات.

أماكن الوحدات السكنية لـ مبادرة التمويل العقاري سكن مصر

وأشار «صلاح» إلى أن وحدات الإسكان المتوسط التي تم الإعلان عنها توجد في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

مشروع سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - الشروق).

مشروع «دار مصر» في مدن (السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

بينما يشمل مشروع «جنة» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

مقدم الوحدات السكنية

وفي وقت سابق، حددت وزارة الإسكان والمرافق خلال إعلانها المقدم الخاص بوحدات الإسكان المتوسط للمشاريع الثلاث (سكن مصر، دار مصر، وجنة)

وتبلغ قيمة المقدم المطلوب لحجز وحدة ضمن مشروع (سكن مصر) 40 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة المقدم اللازم للحصول على وحدة سكنية من الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «دار مصر» مبلغ 60 ألف جنيه.

فيما تبلغ قيمة المقدم اللازم لحجز وحدة سكنية من الوحدات الخاصة بمشروع «جنة» 80 ألف جنيه.