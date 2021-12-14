لينك التقديم على شقق الإسكان المتوسط الجديدة.. الطرح قريبا

من المرتقب خلال هذه الأيام، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن «الطرح الأضخم»، وهو الطرح الذي يضم عددا ضخما من الوحدات السكنية داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من مختلف الشرائح بالمجتمع، ضمن مشروعات سكنية عدة، منها مشروع «سكن مصر»، ومشروع «دار مصر»، ومشروع «جنة».

ومن المفترض أن تستفيد أغلب هذه الوحدات السكنية، من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، الذي أطلقها يوليو الماضي، بفائدة 3% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتزامنا مع ذلك، تشهد محركات البحث العالمية، عمليات بحث عدة، حول لينك التقديم للحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات الإسكان المتوسط، الذي سيتم طرحه داخل المدن الجديدة.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، لينك التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لينك التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد، زيارة لينك التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط هنا.

شروط التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

أما عن شروط التقديم على شقق الإسكان المتوسط بالطرح الجديد، فهي لا تختلف كثيرا عن شروط الإعلانات السابقة، عدا حدود الدخل وأسعار الوحدات المطروحة، بالإضافة إلى مساحات الشقق المطروحة، والتي تختلف وفقا لأسعارها.

وتتمثل الشروط الأساسية للحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد، في أنه لا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له تخصيص وحدة سكنية له من قبل، أو لأحد من أفراد أسرته.