وزيرة الثقافة تسلم 480 ألف جنيه جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة للكتاب

سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي بلغت قيمتها نحو 480 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، زالدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

وشكرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما شكرت الدكتور مصطفي مدبولي؛ لدعمه وحرصه على افتتاح المعرض كعادته كل عام واهتمامه بإقامته لتحقيق رسالته التنويرية على الوجه الأمثل.

وقالت وزيرة الثقافة إنّ المعرض يجسد الحراك التنويري، ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة، موجهة التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة، والتى عبّرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل أهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي.

ووجه رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزيرة الثقافة، لاستحداث جائزة أفضل ناشر عربي لأول مرة بتاريخ المعرض، بما يجسد إيمان ودعم مصر لصناعة النشر ورعاية الناشرين وتطوير مجال النشر محليا وإقليميا.

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 480.500 ألف جنيه، وجاءت كالتالي:

- جائزة أفضل رواية فاز بها أحمد مجدي محمد عبد الرسول عن «موت منظم»، للناشر هاشيت أنطوان / نوفل بيروت، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

- جائزة أفضل مجموعة قصصية حسن عبدالموجود عبد الللاه «البشر والسحالي»، الدار المصرية اللبنانية، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

- جائزة النقد الأدبي شعبان عبدالحكيم محمد سيد، رحلة في فكر الناقد العربي ومقترح لقراءة النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة الكتابة للطفل مناصفة بين الكاتب والرسام لنفس العمل وهما، الكاتب هشام محمد السيد علوان، والرسامة نعمة نجيب زيدان عن عمل حفل تنكري، دار بدائل، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مناصفة بينهما.

- الجائزة خاصة سماح أبو بكر عزت، عن عمل «قنال لا تعرف المحال» الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- جائزة شعر العامية سعيد حامد عبدالسلام شحاتة، عن عمل شجر النبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة شعر الفصحى عبيد عباس عبيد علي، عن عمل موت سائق الدراجة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة الكتاب العلمي أحمد عبدالحميد طه إبراهيم، القدم السكري، دار القاروق للنشر، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة الدراسات الإنسانية إيهاب الملاح، عن عمل طه حسين، تجديد ذكرى عميد الأدب العربي، الرواق للنشر والتوزيع، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة الكتاب الأول «فرع الإبداع الأدبي» سماح سعيد الوكيل، البناء السردي في روايات يعد مكاوي، المجلس الأعلى للثقافة، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

- جائزة أفضل كتاب مترجم «بالتعاون مع المركز القومي للترجمة» مناصفة بين كل من أميرة علي عبدالصادق، «الكون.. عوالم محتملة»، نهضة مصر، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، ويحيى مختار، وإسراء صابر، وآية فؤاد، واقتصاديات دول ومناطق الحزام والطريق، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة جائزة كل منهم 3500 جنيه.

- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، مناصفة بين ياسمين ناصر حسين، «اصنع لحلمك جناحين»، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، وعمر منصور عبدالمطلب، «لكل ضوء بريق»، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

- جائزة التأليف المسرحي بالتعاون مع أكاديمية الفنون وائل السمري، «كما لا ترون»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

- جائزة أفضل كتاب في التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق)أحمد محمد بيومي، محمد صلاح حلمي، تأسيس النظر في اختلاف الأئمة للقاضي الإمام أبي زيد الألوسي الحنفي، الناشر دار السلام، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)دار الكنزي للطباعة والنشر، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)مركز دراسات الوحدة العربية – لونا مفرح، ، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

وتم حجب جائزة الكتاب الاول فرع الدراسات الإنسانية .