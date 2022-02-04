مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-2-2022 في محافظات مصر

أداء الصلوات في أوقاتها المحددة أمر مهم، ويحرص البعض على متابعة مواقيت الصلاة للحصول على وقت كافي للوضوء وقراءة القرآن قبل رفع الأذان بفترة، حيث تتغير المواعيد وتختلف بين اليوم والآخر، وفق دوران الأرض حول الشمس، كما أنها تختلف من منطقة لأخرى أيضا ولذلك تزداد يوميا عمليات البحث عن موعد صلاة الفجر بوجه خاص.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» نرصد لكم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة لمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ونقلا عن موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، جاءت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية كالآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاءت مواقيت الصلاة في العاصمة لترفع المآذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 05:14، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:11، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:34، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:53.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

وفي المحافظة الجنوبية حيث أسيوط يحل موعد أذان الفجر في تمام الساعة 05:13، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:17، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:39، وأذان العشاء الساعة 06:56.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وفي الجيزة جاء موعد أذان الفجر عند الساعة 05:22 ، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:17، أما أذان العصر يكون الساعة 03:22، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:45، وأذان العشاء الساعة: 07:3.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:21، وأذان الظهر في الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:16، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:38، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 06:58.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويرفع أذان الفجر في الغربية في تمام الساعة 05:16، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:12، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:34، ويأتي أذان العشاء الساعة 06:54.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

أما على مستوى الدول العربية، فجاءت مواعيد الصلاة كما يلي:

مواقيت الصلاة في دبي

وفي الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا مدينة دبي يحل موعد أذان الفجر عند الساعة 05:40، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:42، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:05، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:35.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

وأخيرا يرفع أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:39، وأذان الظهر الساعة 12:34، وأذان العصر عند الساعة 03:48، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:12، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:42.