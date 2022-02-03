البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة على محور المحمودية في الإسكندرية

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 12 فبراير، كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور المحمودية، في منطقة كوبري الناموس بالإسكندرية، والتي تعد إحدى أحدث كنائس المدينة الساحلية، والتي بنيت في الآونة الأخيرة بالتزامن مع مشروع محور المحمودية.

أولى تدشينات البابا بالإسكندرية في 2022

ويأتي ذلك كأولى تدشينات البابا تواضروس الثاني، لكنيسة في الإسكندرية خلال عام 2022، بعدما دشن العام الماضي عددا من الكنائس، أبرزهم كنيسة الأنبا موسى القوي، في منطقة المنشية وسط الإسكندرية.

زيارات البابا تواضروس للإسكندرية في 2022

كما تعد الزيارة الثالثة للبابا تواضروس الثاني إلى مدينة الإسكندرية التي تعد مقر كرسيه، خلال هذا العام، وذلك بعد زيارتين أولهما في ترؤس صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة، وتبعها بعد ذلك ترؤس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، وكلاهما كانا بداخل الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وذلك كعادته السنوية، إلا أن هذا العام تمت بحضور محدود جدا، بسبب تفشي فيروس كورونا، وإصابة عدد كبير من أبناء شعب الكنائس في الإسكندرية والآباء الكهنة والذي تبعه تعليق خدمات مدارس الأحد لمدة أسبوعين.

إجراءات احترازية في تدشين الكنيسة

واعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صلوات التدشين، من خلال التباعد الاجتماعي والحضور المحدود، حفاظا على سلامة المصلين، حيث يتم الحضور وفقاً لحجز مسبق ودعوات خاصة تتم من قبل مسؤولي الكنيسة لشعبها، وذلك للالتزام بقواعد السلامة لهم.