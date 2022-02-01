مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في محافظات مصر

مواعيد رفع الآذان في المناطق المختلفة، من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين على مدار اليوم، خاصة مع تكرار السفر، إذ أن مواقيت الصلاة تتغير من محافظة لأخرى، ومن منطقة لأخرى.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وبحسب موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، جاءت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية كالآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يرفع أذان الفجر في مدينة القاهرة في تمام الساعة 05:17، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:10، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:32، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:52.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الجيزة عند الساعة 05:17، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر يكون الساعة 03:11، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:32، وأذان العشاء الساعة: 06:52.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:23، وأذان الظهر في الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:14، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:35، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 06:56.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويرفع أذان الفجر في الغربية في تمام الساعة 05:18، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:09، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:10، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:31، ويأتي أذان العشاء الساعة 06:52.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:15، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:15، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:37، وأذان العشاء الساعة 06:54.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويرفع أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:40، وأذان الظهر الساعة 12:34، وأذان العصر عند الساعة 03:47، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:10، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:40.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:41، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:32، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:41، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:03، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:33.