تامر حسني يدعم طفلا مصابا بشلل في الجهاز الهضمي: «خليك فولاذي» (فيديو)

حرص الفنان تامر حسني، على دعم الطفل «مصطفى» المُصاب بشلل في الجهاز الهضي، وزيارته في منزله بشكلٍ مفاجئ، للرفع من روحه المعنوية، خصوصًا بعد تدهور حالته في الفترة الأخيرة.

وأصيب الطفل «مصطفى»، بحالة من الذهول والصدمة، فور رؤيته الفنان تامر حسني، مُعتقدًا أنّ ذلك بمثابة «فخ» أو شبيهه، لاسيما أنّ هذا الظهور هو الأول له بعد الـ«لوك» الجديد، فيما ساعدته والدته على استيعاب الأمر، قائلة: «هو تامر حسني يا مصطفى والله.. ده جاي لك من مشوار بعيد».

تامر حسني يمازح الطفل

ومازح تامر حسني، الطفل المريض، قائلًا: «أنا تامر حسني والله، استنى هسمعك صوتي.. ده أنا جاي لك من مشوار بعيد»، موجهًا له رسالة بقوله: «خليك فولاذي.. بكرة تخف وهنلعب كورة سوا.. أنا بحبك وهفضل جنبك».

ونشر أحد أقارب الطفل «مصطفى» مقطع الفيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعة جاي من آخر الدنيا جرى من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس، عشان يطمن على مصطفى، وبالصدفة مصطفى أصلاً بيحب تامر حب مش عادي، وبيتفرج على أفلامه هو بس، لدرجة لما شافه مصدقش، وافتكر أن ده واحد شبه تامر».

الأم تشكر تامر حسني

وكشفت والدة الطفل «مصطفى»، قائلة: «ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش أمعاء ولا معدة ولا بنكرياس ولما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أي دوا يعني ألم طول الحياة ومفيش صحة نهائي وده مأثر على إدراكه».

وتابعت والدة مصطفى، قائلة: «نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في أول الڤيديو قبل المرض، ادعوا له أرجوكم، وناشدوا معايا كل الجهات المسؤولة في دولتنا العظيمة.. انقذوا مصطفى الموضوع مش سهل ومش أي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات، والتكاليف اللي بتتجاوز 36 مليون جنيه».

وأضافت «الموضوع أكبر من الأشخاص عشان كده أتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنية الفاضلة، وشكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني، شكراً يا تامر على سرعة استجابتك، وعلى كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل أنت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني وينصرك ويسترك دنيا وآخرة».