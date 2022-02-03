سحبت موبايل طالب.. علقة ساخنة لمراقبة في الإعدادية بطلخا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، القبض على والد ووالدة طالب في الشهادة الإعدادية، وذلك لاتهامهم بالتعدي بالسب والشتم والضرب على مراقبة «معلمة»، أمام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية بقرية «الطويلة»، التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك لقيامها بسحب الهاتف المحمول «الموبايل» الخاص بالطالب، لملاحظتها قيامة بالغش باستخدام الهاتف، دون تحرير محضر غش ضد الطالب.

بلاغ بالتعدي بالضرب على مراقبة في الشهادة الإعدادية

ورد بلاغ إلى العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الشهادة الإعدادية بالمدرسـة الإعدادية بالطويلة، بحدوث مشاجرة امام المدرسة بعد انتهاء الامتحانات.

القبض على والدي طالب بالإعدادية في طلخا

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام ولي أمر الطالب «سمير م. س.»، 15 سنة، طالـب بالصـف الثالث الإعدادي، كل من والده «م.»، 40 سنة، عامل، وزوجته «شيماء غ. ع.»، 35 سنة، عاملة، بالتعدي بالسب والشتم والضرب على «ربعة أ. ع.»، 50 سنة، معلمة ومراقبة بالمدرسة، لقيامها بمنع الطالب من الغش، بأن سحبت منه هاتفه المحمول داخل لجنة الامتحان.

وبسؤال المعلمة المجني عليها، في محضر الشرطة، اتهمت المشكو في حقهما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها بكدمات في الذراع الأيمن، وذلك لقيامها بسحب الهاتف المحمول الخاص بالطالب، دون تحرير محاضر غش للطالب.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة اعتقاداً منهم قيام المعلمة المجني علها بتحرير محضر غش لابنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.