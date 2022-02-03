أولياء أمور يقتحمون مدرسة إعدادية بالدقهلية: «الأبلة وداد مش بتغشش»

عبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم من رئيس لجنة بمدرسة «الشهيد محمد الشقري» الابتدائية، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخمس، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، حيث تمكن بعضهم من اقتحام المدرسة، بدعوى أن رئيس اللجنة منعت الغش خلال الامتحانات، وقيامها بتطبيق الإجراءات القانونية.

ووقف عدد من الأهالي أمام باب اللجنة، ومنعوا رئيس اللجنة من الخروج، حتى حضرت قوة من الشرطة إلى مقر المدرسة وتمكنت من فض أولياء الأمور الغاضبين.

تداول فيديو لجمع امن المواطنين أمام المدرسة

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع العشرات من أولياء أمور عدد من الطالبات في الشهادة الإعدادية، والتعدي على إحدى السيدات، تبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية، كما تبين أن بعض الأهالي والطالبات تعدوا على رئيس اللجنة بسبب منعها الغش داخل اللجان فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

مصدر: الفيديو أمام مدرسة بالسنبلاوين

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن مقطع الفيديو المتداول حدث أمام لجنة امتحان الشهادة الإعدادية للبنات بمدرسة «الشهيد محمد الشقري» بمدينة السنبلاوين، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه ما حدث لحماية المراقبة، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه المواطنين.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن رئيس لجنة الامتحان، وتُدعى «وداد ح. أ.»، ألزمت جميع المراقبين داخل اللجنة، منذ بداية الامتحانات، بسحب الهواتف المحمولة من الطلاب، وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بشأن التشديد على اللجان، وتطبيق كافة القواعد، إلا أن عدداً من الطالبات أبلغن أسرهن بما يحدث داخل لجنة الامتحان، ما دفع عدد من أولياء الأمور إلى التجمع أمام اللجنة، عند بدء كل امتحان، وتوجيه عبارات السباب إلى رئيس اللجنة، التي تواصلت مع الشرطة لمنع ممارسات أولياء الأمور والحد من ظاهرة الغش.

وأوضح المصدر أنه عند انتهاء اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية بمادة الدراسات الاجتماعية، التي كانت تجري اليوم الخميس، تجمع عدد من الأهالي أمام اللجنة، وبعد انتهاء الامتحان اقتحموا اللجنة، وتعدوا على أفراد الحراسة المكلفين بتأمين اللجنة، بالإضافة إلى التعدي على رئيس اللجنة، التي استغاثت بالشرطة، وعلى الفور، حضرت قوة من الشرطة إلى مقر المدرسة، وتمكنت من فض الأهالي وإخراج رئيس اللجنة من المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في تلك الواقعة.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يوم 29 يناير الماضي، واستمرت حتي اليوم الخميس 3 فبراير، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية 121896 طالباً وطالبة، موزعين على 650 لجنه امتحانية.