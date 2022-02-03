المنصورة تستضيف طلاب 24 جامعة بملتقى الصداقة الدولي الأول

تستضيف جامعة المنصورة طلاب من 24 جامعة مصرية، وبمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة، خلال «ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات»، الذي تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة، وذلك في إطار احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها، خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير 2022.

رعاية كبيرة لملتقى الصداقة بجامعة المنصورة

وينظم الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة كل من الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقي، مدير إدارة الوافدين.

ملتقى الصداقة يهدف إلى تعزيز روح التضامن الإنساني

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح التضامن الإنساني والدفاع عنها، باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، مشيرةً إلى أن الملتقى يُقام بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابي.

يتضمن الملتقى أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، كما يتضمن يوماً للشعوب والثقافات المختلفة، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى لقاء شعري بنادي النيل، ونقل للتراث الخاص بكل دولة، من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافي والحضاري.