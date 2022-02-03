العمر الحقيقي لـ عايدة عبد العزيز 92 عاما

كشف شريف عبدالحليم ابن الفنانة عايدة عبدالعزيز، عن عمر والدته الحقيقي، هو 92 عاما وليس 86 عاما كما هو منشور على «جوجل»، مشيرا إلى أنها من مواليد 1930، وليس 1936.

وأكد ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن والدته توفيت عن عمر ناهز 92 عاما، وليس 86 عاما.

إصابة بألزهايمر

وقدمت الفنانة عايدة عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية بين المسرح و الأفلام والدراما، وكان آخر أعمالها مسلسل «دهشة» عام 2014، مع الفنان الكبير يحي الفخراني.

وأصيبت عايدة بألزهايمر آن ذاك، حيث بدأت أعراض المرض بعد وفاة زوجها عام 2013، لعدم تحمله صدمة فراقه، وصرح ابنها في لقاء خاص مع «الوطن»، بأن والدته تنسى أحيانا وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، والذي أنجبت منه شريف وابنة أخرى.

مسيرة عايدة عبدالعزيز الفنية

وكانت من أبرز أعمال عايدة عبد العزيز الفنية، مشاركتها مع عادل إمام في «النمر و الأنثى»، بشخصية عدلات، و أيضا دورة الجدة في «يوميات ونيس»، بجانب مشاركتها في العديد من الأعمال و التي منها، «حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»،«ملكة في المنفى»، «أوراق مصرية»، «الفرار من الحب»، «كعب داير»، «هليوبولس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس» و«خرج ولم يعد»، «الحفار».

بجانب مشاركتها المتميزة بأعمال آخرى بالمسرح، ومن أشهر أعمالها المسرحية، «دائرة الطباشير»، «ملك يبحث عن وظيفة»، «النجاة»، «شجرة الظلم»، «دونجوان»، «ثمن الحرية»، «المهاجر»، «لعبة السلطان»، «السيرك الدولي»، «شيء في صدري»، «الأرض».