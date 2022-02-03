«فودة»: الفصول الذكية إضافة للنهضة التعليمية بجنوب سيناء (صور)

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة حققت نهضة تعليمية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه جرى إنشاء أكثر من 25 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة العام الماضي، بهدف نشر التعليم في القرى والوديان والتجمعات البدوية.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن الهدف من التوسع في إنشاء المدارس هو منع التسرب من التعليم، ومحاربة الأفكار الهدامة، وزيادة الوازع الوطني، موضحاً أن الفصول الذكية، التي جرى توزيعها على الوديان والتجمعات البدوية، سوف تسهم في تحقيق هذه النهضة التعليمية.

افتتاح 3 فصول ذكية في «وادي مندر» بشرم الشيخ

وأكد «فودة» أن التعليم في معظم الوديان كان يقتصر على الصف السادس الابتدائي، ثم يلتحق الطلبة الذكور فقط بالتعليم الإعدادي بالمدينة، دون الفتيات، طبقاً للعادات والتقاليد البدوية، لافتاً إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى الموافقة على منح محافظة جنوب سيناء 7 فصول ذكية للوديان، حيث قام المحافظ بافتتاح عدد 3 فصول ذكية منها اليوم الخميس، وذلك بمدرسة «وادي مندر»، في نطاق شرم الشيخ، للمرحلة الإعدادية، بغرض تعليم الفتيات بالوديان، ومنع تسربهن من التعليم.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لاستجابته السريعة، واعتبار المحافظة أولوية أولى في تسليم تلك الفصول الذكية.

«عقل»: الفصول الذكية تساعد الطالب والمعلم

وقدم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، شرحاً موجزاً عن الفصول الذكية، موضحاً أنها تتميز بتصميم هندسي تعليمي صديق للبيئة، يعتمد على الوسائط التكنولوجية المتعددة، مثل الشاشات التفاعلية، لدعم وإثراء عملية التعليم والتعلم، والتي تساعد كلاً من المعلم والطالب على تقديم وعرض المناهج بطريقة ديناميكية، بدلاً من الطريقة التقليدية التي يغلب عليها السكون والتلقين، وكذلك يتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى العلمي والمصادر والمواد التعليمية في الوقت والمكان الذي يحدده، وبطريقة ميسرة.

وقدم «عقل» الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، وحرصه على تكريم الأوائل من الطلبة والطالبات ومديري المدارس والإدارات التعليمية والمدرسين المتميزين.