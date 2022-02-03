مخرج مسرحي: الإسكندرية تعشق الفن بسبب البحر والقرب من أوروبا

قال الدكتور عمرو دوارة، المخرج والمؤرخ المسرحي، إن محافظة الإسكندرية بالنسبة له إحدى أكثر المدن تمدنا وكانت عاصمة مصر في فترة من الفترات، وحاليا باتت العاصمة الثانية للدولة، «فيها ناس كثير تعايشوا إيطاليين ويونانيين والإسكندرانية الأصليين بالأحياء الشعبية، ومنها سيد درويش وصلاح طاهر».

دوارة: عمي سبب انتقال العائلة للقاهرة

وأضاف «دوارة» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على قناة «CBC»، أن عمه الأكبر كان له الفضل في مجيئه وأسرته إلى القاهرة، ليحتك منذ الصغر بعدد من القامات الفنية الكبيرة، «الإسكندرية تعشق الفن، واعتقد أن للبحر سببا في ذلك وأيضا القرب من أوروبا، وأنا بعشق الإسكندرية حتى الآن».

وأوضح أن سفرياته الدائمة حول العالم ساعدت في اكتسابه التبادل الثقافي، غير أنه لا يستطيع المكوث خارج مصر أكثر من 15 يوما كحد أقصى، «المرة الوحيدة اللي طولت كانت 100 يوم في اليابان، وكان مشارك فيها 118 شخص من 118 دولة».

دوارة: أجريت دراسات عليا في الفن والهندسة

وأكد أنه مارس الهندسة حتى خرج على المعاش في عام 2015، ونجح في الانتهاء من الدراسات العليا في الفن والهندسة على حد سواء، «سعيد جدا بالازدواجية دي، والمخرج لما بيختار العمل بيختاره بعين الناقد الأول، وبحاول قدر الإمكان أخرج بتلقائيه شديده، وليلة البروفة النهائية قبل العرض أتفرج على العمل كناقد فني، وممكن أأجل العرض 3 أيام إلى أن أكون راضيا عن العمل».

وتابع: «أتيحت لي الفرصة بأن أمثل مصر في مهرجان دمشق، وكان أول مهرجان مسرحي في الوطن العربي عام 1969، وأسسه الكاتب الكبير سعد الدين وهبة من خلال اتحاد الفنانين العرب، وقرر أن يقام بدمشق لإتاحة فرص أخرى للعواصم العربية».