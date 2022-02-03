أسعار تذاكر مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بموسم الرياض.. تصل لـ2000 جنيه

تواصل الفنانة دينا الشربيني «بروفات»، العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة»، الذي يجمها بالفنانة ياسمين رئيس، ومن المقرر عرضه على مسرح «بكر الشدي»، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية المعروضة تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» في 5 فئات، تبدأ بـ 110 ريالات سعودية، وتتدرج بين 150، 200 و300 ريال سعودي، بينما يصل سعر تذكرة الـ «VIP» لـ 450 ريالا سعوديا، بما يعادل 2000 جنيه مصري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحجز.

قصة وأبطال مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

وتدور أحداث العرض المسرحي حول شقيقتان من عائلة كبيرة «لوسي» و«بوسي»، تواجهان أزمة كبيرة بعد وفاة والدهما «شوكت الملط»، عندما يخبرهما عمهما «حشمت الملط»، أن والدهما قد باع له كل أملاكه حتى القصر الذي تقيمان فيه، ويمنحهما مهلة أسبوع حتى يتركا القصر.

ويشارك في مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، علاء زينهم بالإضافة إلى أحمد كشك، تأليف أحمد شاكر ومصطفي حسني، إشراف فني لهادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.

استمرار عرض «كازانوفا» في موسم الرياض حتى 5 فبراير

ويعرض في الفترة الحالية، العرض المسرحي «كازانوفا» الذي يجمع حسن الرداد وعمرو يوسف، ويعرض حاليا على مسرح «محمد العلي»، ويستمر حتى 5 فبراير الجاري، وتدور أحداثها في المستقبل بعد اختلاف معايير الجمال ليكون الشخص غير الوسيم إطلاقا هو أجمل رجل في العالم.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، سليمان عيد بالإضافة إلى المطرب الشعبي سعد الصغير، من إخراج هشام عطوة.