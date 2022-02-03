مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي سيعقد مباحثات مهمة في الصين (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح دورة الألعاب الشتوية بعد دعوة الرئيس الصيني تعكس وجود علاقات وثيقة واستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين.

العلاقات المصرية الصينية تشهد تعاونًا اقتصاديًا كبيرًا

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي له مكانته الخاصة لدى القيادة الصينية، حيث إنه قد التقى من قبل بالرئيس الصيني عددا من المرات، كما تحتل مصر مكانة خاصة إفريقيًا وعربيًا.

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية تشهد حاليًا تعاونًا اقتصاديًا كبيرًا، غير أن دورة الألعاب الشتوية قد تشهد ضغوطا لدى بعض الدول الغربية، التي تدعو لمقاطعتها، إلا أن قرار الرئيس السيسي زيارة الصين وحضور الافتتاح له قرار يدعم ذلك الحليف الاستراتيجي المهم.

مشروعات استثمارية تربط بين مصر والصين

وأكد أن هناك الكثير من حزم المشروعات الاستثمارية التي تربط ما بين مصر والصين وجميعها استثمارات كبرى، آخرها ما يجرى تنفيذه حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارات قدرت بـ20 مليار دولار، وكذا المنطقة الصناعية الصينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وخلال تواجده في الصين سيعقد مباحثات مهمة سياسية واقتصادية وتنموية، وذلك لاستعادة النقاش حول الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، وأيضا الأوضاع السياسية الدولية «هناك 22 من قادة دول العالم سيشاركون بهذا الحدث، ويمكن الدخول بمباحثات حول مختلف الأوضاع الإقليمية والعربية».