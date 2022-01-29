بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغالي في قصر الاتحادية

تقدم «الوطن»، بث مباشر، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره السنغالي ماكي سال بقصر الاتحادية.

السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أجرى زيارة مؤخرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ اصطحب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر الوطن، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين.

وجمع بين الزعمين عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لقاءات دورية متبادلة، وتنسيق كامل حيال القضايا الرئيسية في المنطقة.

تطور كبير ونوعي تشهده العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.