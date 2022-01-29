الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي ياسر رزق

يوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمود وهدان، للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وإبلاغ أسرته خالص التعازي والمواساة بمسجد المشير طنطاوي غدًا الأحد.

وتوفي ياسر رزق الأربعاء 26 يناير 2022 بأزمة قلبية مفاجئة يستعد لإجراء قسطرة في القلب بإحدى مستشفيات القاهرة، لكن القدر لم يمهله إجراء هذه الخطوة.

تشييع جثمان الكاتب الراحل ياسر رزق

وشيع جثمان الكاتب الصحفي ياسر رزق من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أول أمس، بحضور أفراد أسرة الكاتب الراحل وزملائه من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، وشارك عدد كبير من الوزراء والصحفيين والإعلاميين والسياسيين.

واستقبلت أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق العزاء في مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إذ توافد الآلاف من أهالي أبوصوير والمراكز المجاورة لتأدية واجب العزاء في الفقيد، بعد تشييع جثمانه ظهر أول أمس من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

إقامة عزاء ياسر رزق في مسجد المشير الأحد

ومن المقرر إقامة مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدًا الأحد في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وفق ما صرح به الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام، لـ«الوطن».

وولد الكاتب الصحفي ياسر رزق في مركز أبوصوير بالإسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1986 ليعمل صحفياً.

بدأ الكاتب الراحل عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، التي عمل بها لأكثر من 30 سنة، منذ أن كان طالباً في السنة الأولى بكلية الإعلام، وتنقل بين عدد من الأقسام بصحيفة الأخبار، قبل أن يبدأ العمل محرراً عسكرياً، ثم مندوباً للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم عاد إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، قبل نحو أسبوع من اندلاع أحداث 25 يناير.