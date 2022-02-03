مؤسس منظمة « ثقافة واحدة» لكرة القدم بأستراليا: الرياضة تجمع المختلفين (فيديو)

قال نادر إبراهيم، شاب من محافظة الشرقية ومؤسس منظمة «ثقافة واحدة» لكرة القدم بأستراليا، إنه مثل أي طفل مصري كان يلعب الكرة في الشارع والمدرسة ومركز الشباب، والكرة ليست لعبة لتضييع الوقت ولكنها مصدر للسعادة، مشيرًا إلى أنه عندما سافر إلى أستراليا وجد في كرة القدم وسيلة للتعرف على الآخرين وتكوين الأصدقاء.

تأسيس المنظمة في أستراليا

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، مساء اليوم الخميس، أنه أسس المنظمة لأن أستراليا توجد بها تعددية ثقافية بشكل غريب، ويلتقي كل يوم عشرات المنتمين إلى بلاد وثقافات ولغات مختلفة سواء في العمل أو الرياضة ولذلك أنشأ جمعية لذوي الهمم من المهاجرين تستخدم كرة القدم كوسيلة للتجمع والتناغم والترابط بين الناس المختلفين، وركز على فئة الشباب من المهاجرين والمغتربين.

كرة القدم تساهم في الاندماج والتناغم

وتابع مؤسس منظمة ثقافة واحدة لكرة القدم بأستراليا، أن ممارسة كرة القدم تكون صعبة على ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على أن كرة القدم تجمع جميع الشباب والناس يكونون على نفس المستوى والفكر وهناك تناغمًا بينهما، مشيرًا إلى أنه بعد أول سنة من عمر المنظمة حصل على جائزة أكثر برنامج شمولي في الولاية على البرنامج الذي صممه من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة وانضم له الآلاف من الشباب.

ونادر إبراهيم شاب مصري من محافظة الشرقية، حاصل على بكالوريوس الآداب في الصحافة عام 2001، وسافر إلى أستراليا وعمل في عدة مجالات في المجتمع الأسترالي وخدمة قطاع الشباب ومع اللاجئين، وصنع حالة إنسانية مهمة في أستراليا، واختير ضمن الشباب الأكثر تأثيرًا في المجتمع.