«المالية» عن مجتمع المصدرين: لهم أهميتهم ودعمناهم بـ30 مليار جنيه

علقت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، على بدء عمل منظومة السداد النقدي لشحنات الصادرات بداية من يوليو العام الماضي بأن هناك سرعة استجابة من قبل مجتمع الأعمال والمصدرين، لافتة إلى أن أمثال هؤلاء يحظون بأهمية بالغة في المجتمع الاقتصادي المصري.

منصور: نعمل على كافة الأصعدة لتحقيق إصلاح كلي بالاقتصاد

وأضافت «منصور» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تعمل في كافة الأصعدة من أجل تحقيق إصلاحا كليا بالاقتصاد، حيث أن جزءا كبيرا من اقتصاد الدولة يتمثل في الصادرات المصرية إلى دول الخارج.

وأوضحت أنه قد تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه مصري حتى الآن عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية خلال الفترة من أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، حيث أن هذا الأمر ساعد على زيادة معدلات الصادرات لهذا العام بأكبر نسبة سجلتها الدولة في التاريخ.

زيادة مرتبات المعلمين ستكون ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة

جدير بالذكر، أن وزارة المالية قد أعلنت، اليوم، مرتبات المعلمين الجديدة بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ المعلمون صرف المرتبات الجديدة بداية من العام المالي الجديد 2022-2023.

وأكدت وزارة المالية أن زيادة مرتبات المعلمين ستكون ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس المقبل وفقاً للدستور المصري لتصرف وزارة المالية مرتبات المعلمين الجديدة بالزيادة مع حصول المعلمين عليها في نهاية الشهر يوليو المقبل.