مصر تتسلم اليوم 400 ألف جرعة لقاح كورونا من ألمانيا

تتسلم مصر اليوم 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، كهدية من الحكومة الألمانية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو الموعد الذي كان مقررا بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية قبل أيام.

ومع قدوم تلك الكمية سيكون إجمالي جرعات لقاح كورونا التي قدمت من ألمانيا لمصر نحو 4 ملايين جرعة تقريبا سواء من خلال الإطار الثنائي أو من خلال آلية كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية.

تفاصيل الهدية الألمانية لمصر من لقاح كورونا

وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن الصفقة بعد لقاء عقده السفير خالد جلال السفير المصري في برلين مع السفير جونتر زاوتر مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح، ومدير عام إدارة النظام الدولي والأمم المتحدة وضبط التسلح بالخارجية الألمانية.

وعقب ذلك الاجتماع، ذكر السفير المصري أنه من المقرر أن تتسلم مصر اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير، الكمية الجديدة من اللقاحات، وتتسلمها وزارة الصحة المصرية.

السفير المصري في ألمانيا يتقدم بالشكر للحكومة الألمانية

وتقدم السفير خالد جلال، بالشكر إلى الحكومة الألمانية الجديدة على الهدية المقدمة منها وهي عبارة عن 400 ألف جرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

كما أعرب السفير عن تقديره لتلك الخطوة من الحكومة الألمانية في إطار العلاقات الثنائية، معتبر أن ذلك يؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين القاهرة وبرلين.

التعاون بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات

وفي تصريحاته أشار السفير المصري في ألمانيا إلى التعاون بين مصر وألمانيا على المستوى الإقليمي بالنظر للدور الذي تقوم به القاهرة وبرلين لاحتواء التوتر إزاء العديد من الملفات بمنطقة الشرق الأوسط في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

وأكد أن استمرار التعاون بين البلدين أمر تحكمه العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما والمصالح المشتركة على الصعيدين الثنائي، اقتصادياً وسياسياً.