رئيس سيمنز: مصر ستمتلك قطارات متطورة مثل اليابان وألمانيا

قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عامين وهذا مشروع كبير على أي بلد لذا سيأخذ وقتا أطول عند تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، لافتا إلى أن مصر ستكون طرفا إقليميا مهما من خلال شبكة المواصلات والنقل حيث ستكون في مصاف الدول الكبرى المتطور كألمانيا واليابان التي تمتلك قطارات حديثة وسريعة.

يتمنى وجود مشروعات أكثر في مصر الفترة المقبلة

وأضاف «سولير»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يتمنى وجود مشروعات أكبر الفترة المقبلة بين الشركة ومصر ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على القطار الكهربائي.

سينمز تعمل منذ 70 عاما

وأشار رئيس سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن الأمور في مصر تغيرت للأفضل خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أن سيمنز تعمل منذ 70 عاما وتستخدم معدات متنوعة ويوجد مشاريع عديدة تستثمر فيها الشركة في مصر.

الشركة ستتوسع في الاستثمارات الفترة المقبلة

وأكد رئيس سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، أن القطار الكهربائي في مصر سيكون جديدا وفائق السرعة، لافتا إلى أن مصر تسعى لرفع الناتج القومي وستكون الشركة متحمسة للاستثمار في مصر بشكل أوسع الفترة المقبلة.

استخدام الطاقة الكهربائية يقلل من الانبعاثات الخارجية

وذكر رئيس سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، أن استخدام الطاقة الكهربائية سيقلل من الانبعاثات الخارجية، مبينا أن هذا المشروع سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا ومصر ستكون رائدة في هذا المشروع والشعب المصري سيحصل على نسف الجودة التي حصلت عليها ألمانيا وروسيا وإسبانيا وستحرك القطار 660 كيلو مترا من البحر المتوسط إلى الأحمر وأوروبا نفذت مشاريع مشابهة في أوروبا من قبل، موضحا أن سيمنز تنفذ قطار فائق السرعة في السعودية أيضا ولكن قطار مصر سيكون الأول من نوعه.