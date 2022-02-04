الوسط الفني ينعى المخرج جلال الشرقاوي: «معلم أجيال»

رحل عن عالمنا المخرج الكبير جلال الشرقاوي، صباح اليوم، عن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أصابه منذ فترة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب مضاعفات في الرئة.

الفنانون ينعون جلال الشرقاوي

وحرص عدد من الفنانين على نعي المخرج جلال الشرقاوي، وكان أولهم الفنانة بشرى، والتي شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وقالت «إنا لله وإنا إليه راجعون قامة فنية كبيرة الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي قدم العديد من الفنانين وكان لي الحظ أن يكون من المؤمنين بي منذ بداياتي».

وتابعت بشرى قائلة: «يرحل عنا تاركا رصيدا محترما من الإسهام الفني، العزاء للعائلة ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

ونعته أيضا الفنانة دنيا عبدالعزيز من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» مصحوبة بصورة لها معه، قائلة: «الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما قالت الفنانة سيمون عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «البقاء لله الفنان جلال الشرقاوي.. ربنا يرحمه».

وأصدر المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بيانا ينعى خلاله وجميع العاملين في المسرح رحيل المخرج الكبير الذي وصفوه بـ«معلم أجيال»، وأن رحليه بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية التي ستبقى خالدة في ذاكرة مصر والوطن العربي، وفقا للبيان.

تعرض لانتكاسة صحية.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة جلال الشرقاوي

وعانى الفنان الكبير جلال الشرقاوي خلال الفترة الماضية من تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي تطلب نقله إلى العناية المركزة في يناير الماضي، ولكن حالته الصحية شهدت تدهورا مستمرا، وذلك بسبب صعوبة وضعه الصحي مما دفع الأسرة في الأيام الأخيرة إلى نقله لمستشفى آخر بعد انتكاسة حالته الصحية، حسبما كشفت ابنته في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ومن المقرر أن يتم تشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بعد صلاة الجمعة وسيدفن في مقابر العائلة.