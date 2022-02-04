وفاة المخرج جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 87 عاما

رحل الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي، عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 87 عاما، وذلك بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود

وقالت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الكبير في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشييع مراسم جنازة والدها بعد الصلاة عليه في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، بينما لم يتم تحديد موعد العزاء. وطالبت الشرقاوي محبي والدها بالدعاء له بالرحمة.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة جلال الشرقاوي

وكانت تعرض الفنان جلال الشرقاوي إلى وعكة صحية كبيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في يناير الماضي، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة خاصة أنه كان يعاني من أعراض شديدة خاصة مع وجود تاريخ مرضي في الرئة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وشهدت حالته في الساعات الأخيرة اتكاسة نقل بسببها إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة، وفقا لتصريحات سابقة لـ «الوطن».

من هو جلال الشرقاوي

ولد جلال الشرقاوي في يونيو 1934، وبعد حصوله على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954 التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية تخرج منه بامتياز عام 1958، بالإضافة إلى حصوله دبلوم إخراج من معهد «جوليان برتو» للدراما في فرنسا، وشغل عدد من المناصب الهامة منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.وقدم الشرقاوي على مدار حياته مجموعة كبيرة وهامة من الأعمال المسرحية كما كان السبب في اكتشاف مجموعة ضخمة من النجوم، وذلك بخلاف عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية جاوزت الـ 80 عملا.