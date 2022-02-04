دموع وطلب بالدعاء.. آخر كلمات المخرج جلال الشرقاوي قبل رحيله

رحل منذ قليل المخرج الكبير جلال الشرقاوي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان يرقد بالمستشفي لأكثر من أسبوعين كاملين، وتلقى خلال تلك الفترة بروتوكول علاج فى محاولة للسيطرة على الفيروس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

آخر كلمات جلال الشرقاوي

وكانت جريدة «الوطن»، تواصلت مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي أثناء تواجده فى المستشفى فى آخر ظهور إعلامي له، وكان فى حالة نفسية سيئة للغاية، حيث انهار بالبكاء وهو يحكي عن معاناته مع فيروس كورونا وقال بصوت منهك بدرجة كبيرة: «ادعولى إني أبقي كويس، مش قادر أتكلم وبشكر كل الناس اللى بتحبنى وبتدعيلي».

ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته قبل وفاته

وكانت عبير الشرقاوي ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، كشفت حينها بأنه يرقد فى مستشفى العزل منذ إحدى عشر يوما تقريبا وأنه يخضع للعلاج.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قالت عبير الشرقاوي، إن والدها المخرج جلال الشرقاوي فى حالة نفسية سيئة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأنه تعرض لانتكاسة كبيرة خلال الأيام الماضية، وهذا ما دفعهم إلى نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم، دون أن يعرفوا سببا لهذه الانتكاسة.

يذكر أن ابنته عبير، هى من أعلنت عن إصابته بالفيروس منذ البداية وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك حيث كتبت «بابا أصيب بفيروس كورونا، والرئة فيها مشاكل رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت».

وسيشيع جثمان المخرج الكبير جلال الشرقاوي بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، وسيتم الدفن فى مقابر الأسرة وذلك بحسب ما كشفت ابنته في تصريحات خاصة لـ«الوطن».